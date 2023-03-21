MHP’de aday adaylığı süreci tamamlandı

Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanlığında 28’inci dönem milletvekilliği aday adaylığı süreci sona erdi.

MHP Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda aday adayları tanıtıldı. 28. Dönem milletvekilliği için Karabük’ten aday adayı olan Murat Karagül, Murat Orhan, Ahmet Dönmez, Av. Dilek Ünver ve Ahmet Burak Kara başvurularını gerçekleştirirken, teşkilatta bir araya gelen aday adayları birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İl Başkanı Adem Kar, aday adaylarının başvurularının hayırlı olmasını dileyerek, hedeflerinin MHP olarak Karabük’ten birden fazla aday çıkararak kente hizmet etme arzusunda olduklarını söyledi.

Aday adayı iş insanı Murat Orhan, cemiyet hayati boyunca Karabük’ün ve Türkiye’nin sorunlarını dile getiren bir yapısı olduğunu belirterek, "Mücadele için gerekirse tek başıma yol aldığım durumlar vardı ve bunların başında KARDEMİR gelir. Milliyetçi Hareket Partisini daha yukarı taşımak için bu davada görev yapmış bulunmaktayım. Aday adayları arasında hangimiz çıkarsak çıkalım destek olmaya devam edeceğim" dedi.

Orhan, kentin acil çözülmesi gereken ihtiyaçlarının başında devlet hastanesi, çevre yolu, hava kirliliği ve deprem bölgesi olması nedeniyle yanlış yapılanma olduğunu altını çizdi.