KBÜ’nün 28 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı" ve "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" çerçevesinde Karabük Üniversitesi (KBÜ) 28 projede destek almaya hak kazandı.

2209-A ve 2209-B çerçevesinde yürütülen programlar, üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede Karabük Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı” çerçevesinde geliştirdiği Mühendislik Fakültesinden 12, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 10, Teknoloji Fakültesinden 4 ve Orman Fakültesinden 1 olmak üzere 27 proje ile "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" çerçevesinde geliştirdiği Mühendislik Fakültesinden 1 proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek.