KBÜ’nün 28 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı" ve "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" çerçevesinde Karabük Üniversitesi (KBÜ) 28 projede destek almaya hak kazandı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı" ve "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" çerçevesinde Karabük Üniversitesi (KBÜ) 28 projede destek almaya hak kazandı.
2209-A ve 2209-B çerçevesinde yürütülen programlar, üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede Karabük Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı” çerçevesinde geliştirdiği Mühendislik Fakültesinden 12, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 10, Teknoloji Fakültesinden 4 ve Orman Fakültesinden 1 olmak üzere 27 proje ile "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" çerçevesinde geliştirdiği Mühendislik Fakültesinden 1 proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek.