KBÜ takımları TEKNOFEST 2023 Çip Tasarım Yarışmasında finale kaldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi TEKNOKENT takımlarından Küp-Y ve Karabük GM Küp-X takımı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023 Çip Tasarım Yarışması Detay Tasarım Raporu aşamasında Türkiye üçüncüsü ve dördüncüsü olarak projelerini tanıtacakları bir proje demosu ve bir final sunumu yapmaya hak kazandı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 6. yılında festivalin yüksek ödüllü yarışmaları arasında yer alan "Çip Tasarım Yarışması"nı bu yıl ikinci kez düzenliyor. TEKNOFEST teknoloji yarışmaları arasına 2022 yılında katılan Çip Tasarım Yarışması’nda öğrencilerin mikro-elektronik teknolojilerine ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Danışmanlığını KBÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi İzzeddin Güler’in takım kaptanlığını ise KBÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Kamil Tanır’ın yaptığı Küp-Y takımı ve danışmanlığını KBÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihat Şeker’in takım kaptanlığını ise KBÜ Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Esat Özcan’ın yaptığı Karabük GM Küp-X takımları ise bu yıl ikincisi düzenlenen bu kategoride Detay Tasarım Raporu aşamasında Türkiye 3.’sü ve 4.’sü olarak projelerini tanıtacakları bir proje demosu ve bir final sunumu yapmaya hak kazandı.

Karabük GM Küp-X takımı 2022 TEKNOFEST yarışmalarında ilki düzenlenen Çip Tasarım Yarışması Analog Tasarımı kategorisinde 11 takım arasından 3. olmuş ve Analog kategorisinde en iyi takım ruhu ödülünü kazanmıştı.