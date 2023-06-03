KBÜ Dünyanın En Büyük Uluslararası Eğitim Zirvesi “NAFSA 2023” fuarında yerini aldı

Uluslararasılaşma konusunda gelişen yeni yaklaşımları yakından takip eden Karabük Üniversitesi (KBÜ), bu yıl Washington’da düzenlenen Uluslararası Eğitimciler Derneği (NAFSA) yıllık konferansı ve fuarında yer aldı.

“Kapsayıcı Bir Geleceğe İlham Vermek” konsepti ile bu yıl 75’incisi gerçekleşen NAFSA Yıllık Konferansı ve Fuarında, dünyanın farklı ülkelerinden gelen uzmanlar ve akademisyenler, yükseköğretimdeki yenilikleri, yeni uygulamaları ve stratejileri gündeme getiriyor ve tartışıyor. Farklı bakış açılarının ve yenilikçi yaklaşımların mercek altına alındığı fuarda Karabük Üniversitesi de yerini aldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyince Türk Hava Yolları desteğiyle “Study in Türkiye” (Türkiye’de Okumak) pavilyonunun kurulduğu fuara, Türkiye’den 16 üniversite katıldı. NAFSA Yıllık Konferansı ve Fuarında, Türkiye’deki üniversiteler, DEİK bünyesindeki 16 üniversiteden 40’dan fazla temsilcinin katılımıyla 2011 yılından beri faaliyetleri sürdürülüyor.

NAFSA Yıllık Konferansı ve Fuarına farklı ülkelerden üniversiteler, uluslararası eğitimciler ve kurumlar yer alırken, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Kerim Tanış da katıldı.

NAFSA Yıllık Konferansı ve Fuarı hakkında konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, “Karabük Üniversitemizin misyonu ‘Geleceğin mesleklerine uygun kaliteli eğitim’ vermek, vizyonu ise ‘Uluslararasılaşmada lider üniversite olmak’ olarak belirlenmişti. Karabük Üniversitesi, uluslararası üniversite olmak stratejik amacı doğrultusunda 100 farklı ülkeden gelen yaklaşık 12 bin uluslararası öğrenciye sahip en çok uluslararası öğrencisi bulunan Üniversite konumunda. Karabük Üniversitesi olarak bu yıl 75’incisi düzenlenen NAFSA Yıllık Konferansı ve Fuarına 4’üncü kez katılıyoruz. Türkiye olarak 16 üniversiteden 40’dan fazla temsilci ile birlikte ‘Study in Türkiye’ pavilyonunda yerlerimizi aldık. Fuarda, üniversitelerin kurumsal anlamda iş birlikleri ve tanınırlıklarının artması için yükseköğretimdeki yeni trendler, zorluklar, inovatif yaklaşımlar ve uluslararasılaşma gibi konuları değerlendirdik. Yeni anlaşmalar yapmak ve var olan üniversitelerle anlaşmalarımızı geliştirmek için görüşmelerimize devam ediyoruz. 12 bin uluslararası öğrencimizle uluslararasılaşma anlamında Türkiye’de lider üniversite olma yolunda çalışmalarımız dünyanın her neresi olursa olsun hız kesmeden devam edecek. Üniversitelerin kurumsal anlamda iş birlikleri ve tanınırlıklarının artması için ‘Kapsayıcı bir Geleceğe İlham Vermek’ temasıyla düzenlenen NAFSA 2023’ün üniversitemiz ve tüm katılımcılara hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.