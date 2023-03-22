Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bin 55 oldu

Karabük’te 2023 yılı Şubat ayında 196 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motorlu kara taşıtları sayısı 42 bin 222’si otomobil olmak üzere 70 bin 55 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2023 yılı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de Şubat ayında 109 bin 19 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Şubat ayı itibarıyla 14 milyon 398 bin 349’u otomobil olmak üzere toplamda 26 milyon 748 bin 508 olarak gerçekleşti.

Karabük’te trafiğe kayıtlı araçların sayısı 42 bin 222’si otomobil, 9 bin 954’ü kamyonet, 3 bin 219’u kamyon, 5 bin 964’ü motosiklet, bin 587’si minibüs, 544’ü otobüs, 6 bin 269’u traktör ve 296’sı da özel gayeli araçlar olmak üzere toplamda 70 bin 55’e yükseldi.

Bartın’da 2023 yılı Şubat ayında 149 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motorlu araç sayısı 31 bin 263’ü otomobil olmak üzere 56 bin 26 oldu.

Zonguldak’ta da 576 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Motorlu kara taşıtları sayısı 100 bin 828’i otomobil olmak üzere 167 bin 926 oldu.