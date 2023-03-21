Karabük’te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Karabük Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Fikret Arslan, 320 gramlık pide fiyatının 13 liradan satılacağını açıkladı.

Başkan Arslan, açıklamasında Ramazan pidesinin fiyatlarının Karabük Esnaf Odaları Birliğinin onayından sonra 320 gram sade pidenin 10 liradan yumurtalı pidenin de 13 liradan satılmasına karar verildiğini duyurdu.

Fiyatların yüksek olmasından fırıncı esnafının da müzdarip olduğunu lakin maliyetlerdeki artışlardan kaynaklandığını belirten Arslan, “Türkiye genelinde 300 gram Ramazan pidesi 10 lira iken Karabük fırıncısı bir nebze de olsa fedakarlık göstererek 320 gram Ramazan pidesine 10 lira fiyat talebinde bulunmuşlardır. Fırıncı esnafımıza da bu konuda teşekkür ediyorum” dedi.