Karabük’te ihracat ve ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük’te ihracat geçen yıl Şubat ayına yüzde 11,9 azalarak 21,8 milyon dolar, ithalat yüzde 46,8 azalarak 59,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, Türkiye’de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2023 yılı Şubat ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 18,6 milyar dolar, ithalat yüzde 10,1 artarak 30,7 milyar dolar oldu.

Karabük’te ihracat geçen yıl Şubat ayına göre yüzde 11,9 azalarak 21,8 milyon dolar, ithalat yüzde 46,8 azalarak 59,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak’ta Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2023 yılı Şubat ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 28,2 azalarak 30,2 milyon dolar, ithalat yüzde 34,3 azalarak 107,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın’da Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2023 yılı Şubat ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 19,6 artarak 2,9 milyon dolar, ithalat yüzde 52,8 artarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.