Karabük’te 102 milyon 552 bin TL ayni ve nakdi yardım yapıldı

Karabük’te, 2022 yılında 102 milyon 552 bin 519 TL ayni ve nakdi sosyal yardım gerçekleştirildi.

Vali Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz’dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Canbaz, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Merkezi yardımlar çerçevesinde; 47 milyon 921 bin 104,09 TL’si merkez ilçede olmak üzere il genelinde toplam 83 milyon 299 bin 182,54 TL, Vakıf kaynaklı yardımlar çerçevesinde ise 8 milyon 545 bin 962,01 TL’si merkez ilçede olmak üzere il genelinde toplam 19 milyon 253 bin 336,78 TL ayni ve nakdi yardım yapıldığını belirtti. Canbaz, "2022 yılı muhtaçlık sınırının bin 833,43 TL olarak gerçekleşirken 2023 yılında muhtaçlık sınırı 2 Bin 835,60 TL gerçekleşti. 2022 yılında il genelinde yaşayan ailelere dağıtılmak amacıyla 3 bin 25 tonu merkez olmak üzere il genelinde toplam 4 bin 389 ton kömür dağıtıldı. Vakıfta kayıtlı bulunan yaşlılık, hastalık, engellilik gibi sebeplerle evinin temizliğini yapabilecek durumda olmayan ailelerin yaşam alanlarının temizliğinin yapılmasını hedefleyen 2022 Karabük Vefa Projesi uygulandı ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden 1 milyon 474 bin 440 TL kaynak tahsis edildi. Proje çerçevesinde 7 adet işçi istihdam edildi yaşlı, hasta ve engelli kategorisinde olan 120 haneye ayda iki kez düzenli olarak ev temizliğinin gerçekleştirildi" dedi.