Karabük Üniversitesinin 16. kuruluş yıl dönümü

29 Mayıs 2007 yılında kurulan Karabük Üniversitesi (KBÜ) 16’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, yayımladığı mesajında, KBÜ’nün geleceğin mesleklerine uygun kaliteli eğitim misyonu ve uluslararasılaşmada lider üniversite olma yolu vizyonuyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü belirtti. Donanımlı, özverili, gayretli, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneklere sahip, değerlerine bağlı bireyler yetiştirmenin KBÜ’nün en temel gayesi olduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin mezunu olduklarında gurur duyduğu bir üniversite olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 100 farklı ülkeden 12 bini aşkın uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran ve Türkiye’de en fazla uluslararası öğrenciye sahip olan üniversite konumunda bulunuyoruz. Uluslararası başarılarımızın yanında Türkiye’de de üniversite-sanayi iş birliğine örnek çalışmalar yapan, yeşil ve akıllı kampüs ile öğrencilerimize imkanlar sunan, teknoloji yarışmalarına her sene çokça öğrencisi katılan ve mezunu en hızlı iş bulan üniversiteler arasında olmayı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Karabük Üniversitesinin kurulmasında ve kısa zamanda önemli başarılara imza atarak bugünlere gelmesinde katkısı olan başta merhum Prof. Dr. Burhanettin Uysal olmak üzere hayatını kaybeden tüm çalışma arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kıymetli mesai arkadaşlarıma, üniversitemiz akademik ve idari personeline, desteklerini esirgemeyen kıymetli Karabüklülere, sanayicilerimize, Karabük Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasında saygın konumda olmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyor, Karabük Üniversitesi ailesi adına üniversitemizin kuruluşunun 16. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."