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Karabük Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay Aday Adayı oldu
TÜM BÜROKRATLAR VE İŞ İNSANLARI KONFEDERASYONU (TÜMBİKON) İLE İSTANBUL KARABÜK DERNEKLERİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI CEVDET AKAY 14 MAYIS'TA YAPILACAK MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİ İÇİN CHP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU.
KARABÜK 28.03.2023, 11:33
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ile İstanbul Karabük Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği seçimleri için CHP’den milletvekili aday adayı oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Karabük İl Başkanlığında 28’inci dönem milletvekilliği aday adaylığı süreci sona erdi. Uzun yıllar Karabük’ün tanıtımı noktasında çalışmalar yapan ve her platformda kenti ulusal mecralarda tanıtma gayreti içinde olan İstanbul Karabük Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay’ın da aday adayı olmasının ardından CHP’de milletvekilliği için 13 kişi başvuru yapmış oldu.