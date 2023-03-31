İl Başkanı Salt, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

İsmail Altınöz’ün 14 Mayıs Genel Seçimlerinde 28’inci Dönem Milletvekilliği aday adaylığı için İl Başkanlığından istifasının ardından AK Parti Karabük İl Başkanlığı görevine atandığı duyurulan Ferhat Salt’a İl Başkanlığı görevi tevdi edildi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt’ın AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Salt’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Karabük ile ilgili bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleri ile Karabük İl Başkanlığına atanan Ferhat Salt’a AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından atama kararı tevdi edildiği duyuruldu.