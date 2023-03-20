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Bıçaklı kavgada yaralanan ustabaşı 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Karabük’te tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan ustabaşı, tedavi gördüğü hastanede 23 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
KARABÜK 20.03.2023, 19:48
Karabük’te tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan ustabaşı, tedavi gördüğü hastanede 23 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 25 Şubat’ta Üniversite Mahallesi’ndeki bir haddehane önünde meydana geldi. Yusuf Ö., işten çıkarılmasına neden olduğunu iddia ettiği ustabaşı Murat Altınöz ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Yusuf Ö. yanında getirdiği bıçakla Altınöz’ü ağır yaraladı. Polis ekiplerince yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Altınöz ise, 23 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.