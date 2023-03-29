Başkan Köse gazetecilerle iftar yaptı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ramazan ayının 7. gününde Karabük ve Safranbolu’daki basın mensupları ile bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftara, başkan yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri katıldı.

İftar sonrası bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşımın en üst seviyede yaşandığı aydır. Bu ramazanda deprem nedeni ile bir yanımız çok buruk, bir yanımız ise ramazan ayının gelmesi ile birlikte heyecanlı. Tabi bir yandan da seçim koşuşturmacası derken yoğun geçen günler. Ramazan akşamları ise herkesin bir araya geldiği ortamlar. Biz bunu çok önemsiyoruz" dedi.

Bu yıl iftar çadırı kurmadıklarını ifade eden Başkan Köse, “Bu yıl depremzede vatandaşlarımıza çok daha fazla destek olabilmek için bundan vazgeçtik. Amacımız daha fazla insana ulaşabilmek. Malumunuz ciddi ekonomik sıkıntılardan geçiyoruz. Bir yanda da ekonomimizi düzeltmemiz gerekiyor. Zaman zaman böyle iftarlarımız olacak. Muhtarlarımız, depremzede aileler. Bazen bizim tesislerimizde, bazen evlerine konuk olacağız. Bu akşam değerli basın mensupları ile bir araya geldik. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.