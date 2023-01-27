Aksu: "Karabük’te 947 cami ve 100 Kur’an Kursu var"

Karabük İl Müftü Ercan Aksu, Karabük il genelinde toplam 947 cami ve 100 Kur’an Kursu olduğunu ve 9 Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi yapıldığını açıkladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Karabük İl Müftü Ercan Aksu’dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Karabük il genelinde toplam 947 cami ve 100 adet Kur’an Kursu olduğunu, 9 tane Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi yapıldığını ifade eden Aksu, "Karabük ve Safranbolu ilçemizde 3 Kur’an Kursu’nda 15 öğretici ile 135 erkek öğrencimize, 6 Kur’an Kursu’nda 16 öğretici tarafından toplamda 134 kız öğrenciye hafızlık eğitimi verilmektedir. İl Genelinde 9 Kur’an Kursu’nda 31 öğreticimiz toplamda 269 öğrenciye hafızlık eğitimi vermektedir. 2022 yılında İl Müftülüğüne bağlı kursları bitiren 25 öğrenci ile kendi imkânları ile hafızlığını tamamlayan 5 öğrenciye hafızlık belgesi verilmiştir. Karabük merkezde 50 kursta, 53 öğretici tarafından 968 öğrenciye ihtiyaç odaklı ders programı uygulanmakta olup, 22 kursta, 37 öğretici tarafından 459 öğrenciye değerler eğitimi dersi programı yapılmaktadır. İl genelinde 35 kursta, 58 öğretici tarafından 714 öğrencimiz 4-6 yaş grubunda eğitime devam etmektedir. İl Merkezi ve ilçelerde 705 kursta 873 öğretici tarafından 10 bin 188 öğrenciye Yaz Kur’an Kurslarında eğitim verilmiştir. 2 bin 942 hasta ziyareti ile 3 bin 475 hasta yakını ziyareti gerçekleştirilmiştir. İlimizde bulunan göçmenlere yönelik farkındalık ve şuur oluşturmak amacıyla ’Göçmenlere Ensar Olmak’ ve ’Birlikte Yaşama Ahlakı’ konularında Kur’an kurslarında, camilerde ve okullarda erkeklere, kadınlara ve gençlere yönelik 29 faaliyet gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetlerde yaklaşık 750 kişiye seminer verilmiştir" dedi.

Ortopedik engelli 2 kişi için 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerince kampanya başlatılıp, 2 adet tekerlekli sandalye alınarak ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini vurgulayan Aksu, "2022 yılında İslamiyet’i seçen Polonya, Çad ve Kamerun vatandaşı olan üç kişiye ihtida programı düzenlenmiştir. 2022 yılında İl Müftülüğünde 87 nikah, İlçe Müftülüklerimizde 41 nikah, 2022 yılı toplam 128 çiftimize nikah kıyılmıştır. 2022 yılında 154 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlanmıştır, 2022-2023 yılı umre döneminde umre ziyaretine ilimiz merkezinden 276, il genelinden 374 umreci kaydı yapılmıştır. 2022 yılı il merkezinde şubeden 550, online olarak 392 olmak üzere toplam 942 vekaletle kurban bağışı alınmıştır. 2022 Yılı Türkiye Diyanet Vakfı Karabük Şubesi tarafından 1 milyon 80 bin 846 TL yardım gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz Camii ile Karabük Üniversitesi Demirgül Camii ibadete açıldı. 2022 yılında Saitler Köyü Gözür Mahallesi Camisi temeli atıldı" diye konuştu.