AK Parti Safranbolu ilçe başkanlığına Yasin Aydın atandı

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Sarı’nın istifasının ardından ilçe başkanlığına yönetim kurulu üyesi Muhammet Yasin Aydın atandı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Av. Mehmet Sarı’nın 2023 Genel seçimleri Milletvekilliği için istifa etmesinin ardından boşalan AK Parti Karabük Safranbolu İlçe Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Yasin Aydın’ın atandığı açıklandı.

Aydın’a atama yazısı Karabük İl Başkanı Ferhat Salt tarafından takdim edilerek, görevinde başarılar diledi.