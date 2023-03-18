AFAD’dan saha eğitimi

Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Safranbolu Dağ ve Doğa Sivil Arama Kurtarma Derneği üyelerine saha eğitimi verildi.

AFAD gönüllülük eğitimi çerçevesinde afet olaylarına hazırlık amacıyla Safranbolu Kent Ormanı’nda verilen eğitime 35 kişi katıldı. AFAD eğitim birimleri tarafından çadır kurma, düğümler, yangına müdahale ve enkazda domuz damı kurma eğitimleri verildi.

Safranbolu Dağ ve Doğa Sivil Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Kımır, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem, Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel sonrası bu tür bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Faydalı bir eğitim olduğunu aktaran Kımır, "Özelikle Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra her bir vatandaşın afetler konusunda eğitim alması gerektiğini gördük. Alınan bu eğitimler sayesinde insanlar, hem kendilerini hem yakınlarını hem de çevresindeki vatandaşların hayatlarını kurtarmada faydalı olabilirler. Dernek olarak üyelerimizin muhtemel bir afete hazırlıklı olmaları açısında AFAD ile işbirliği yaparak bazı konularda eğitimler aldık. Çok yararlı bir eğitim süresi geçirdik" dedi.