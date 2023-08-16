Havran Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eşsiz lezzeti ve ince kabuğuyla yenilebilen siyah incir için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurdu.



Süreçler tamamlanarak coğrafi işaret belgeleri verilen Havran siyah inciri, ilçenin tescilli ürünleri arasına girdi. İlçede ayrıca Havran mandalinası da yapılan başvurular sonrasında coğrafi işaret alarak tescillenmişti.



Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran'ın tarihi ve kültürüyle bir tarım ilçesi olduğunu söyleyerek, “Havran bir tarım şehridir. Tarihi, kültürü ve tarımıyla zümrüt bir ilçedir Havran. Bereketli topraklarımız var. Bir ucu Kaz Dağları'na, bir ucu Madra Dağı'na dayanan ve oksijeni bol olan bir ilçedir Havran. Bizim de ürünlerimiz çok kaliteli olduğu için, Havran mandalinasının coğrafi işaretini, önceki aylarda almıştık. İnce kabuklu, çekirdeksiz olan Havran mandalinası coğrafi işaretini aldık. Daha sonra Büyükşehir Kırsal Daire Başkanlığımızla birlikte yapmış olduğumuz proje dahilinde Havran siyah incirinin coğrafi işaretini aldık. Havran siyah inciri de kabuğuyla yenilebilen, içinde adeta bal akan çok lezzetli bir incir türüdür. Bunun da coğrafi işaretini aldık. Şu anda iki tane ürünümüz coğrafi işaret olarak tescillenmiştir. İlçemize, üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.



İlçede Havran siyah inciri hasadından elde edilen ürünler özellikle, İstanbul, Bursa, İzmir ve Trakya illeri olmak üzere tüm bölgeye sevk ediliyor.