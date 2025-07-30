Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yoğun ilgiye ilişkin yaptığı açıklamada, “Kapalıçarşı dünyanın ilk alışveriş merkezi olma özelliği taşıyor. Sadece alışveriş yapılacak bir yer değil; tarihi, kültürü ve mimarisiyle başlı başına bir yaşam alanı. 3 bin 500 dükkanımızda yaklaşık 20 bin kişi istihdam ediliyor. Bu yılın ilk yarısında 5 milyon turisti ağırlamamız da çarşımızın dünya genelindeki cazibesini bir kez daha ortaya koydu,” dedi.

Altın, mücevher, halı, deri ürünleri, baharatlar ve geleneksel el işi ürünler gibi birçok kategoride alışveriş imkânı sunan Kapalıçarşı, özellikle Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Balkanlar'dan gelen turistlerin ilgisini çekiyor. İstanbul’a gelen turistlerin ilk ziyaret noktalarından biri olan çarşı, sadece ticaretin değil, aynı zamanda kültürel deneyimin de merkezi konumunda.

Kurtulmuş, “Kapalıçarşı yıl boyunca yaklaşık 40 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu sayının dörtte biri yabancı turistlerden oluşuyor. Her yıl Arap Yarımadası’ndan, Kafkaslar’dan, komşu ülkelerden ve dünyanın dört bir yanından gelen turistler Kapalıçarşı’yı görmek istiyor. Buraya gelen insanlar yalnızca alışveriş yapmak için değil; aynı zamanda tarihe tanıklık etmek, fotoğraf çekmek ve bu eşsiz atmosferi yaşamak için geliyor” ifadelerini kullandı.

Kapalıçarşı, İstanbul’un tarihini bugünün hareketli yaşamıyla harmanlayan eşsiz yapısıyla hem ziyaretçilerini büyülüyor hem de Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.