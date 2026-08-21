Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 29,67 arttı
Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 29,67 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ikinci çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 5,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.
Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 2,7 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.
Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 35,8 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 33,2, inşaat sektöründe yüzde 38,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,1 arttı.
İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,8 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 arttı.
Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 7,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,3 arttı.
Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 8,0 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,8, inşaat sektöründe yüzde 13,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,1 arttı.
Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 34,0 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 34,0, inşaat sektöründe yüzde 30,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35,3 arttı.
Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 32,3 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 33,0, inşaat sektöründe yüzde 28,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 33,0 arttı.
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 42,9 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 38,8, inşaat sektöründe yüzde 36,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,2 arttı.
Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 7,0 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,5, inşaat sektöründe yüzde 5,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,0 arttı.
Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 6,8 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 5,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,7 arttı.
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 8,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,6, inşaat sektöründe yüzde 4,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,6 arttı.