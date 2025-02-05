Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan YEKA GES 2024 yarışmaları kapsamında Karapınar GES için Kalyon Enerji en iyi teklifi verdi.

Dr. Murtaza Ata: “Kalyon Karapınar GES’e kardeş geliyor”

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Murtaza Ata yeni ihale ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Enerji Bakanlığımız tarafından ülkemizin muhtelif bölgelerinde yapılan YEKA GES 2024 yarışma sonuçlarının ülkemize ve tüm sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltma, sürdürülebilirlik ve iklim politikalarında hedeflerine ulaşmasında bu yarışmalar büyük önem arz ediyor. Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan 1350 MWp kurulu gücündeki Kalyon Karapınar GES’i hayata geçiren Kalyon Enerji olarak şimdi de 520 MWp kapasite ile Karapınar GES’in güneyinde kardeş santralimize başlayacağımızın müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum.”

İhale kapsamında hayata geçirilecek 520 MWp kapasiteli santral, toplam 6.434.883 m² alan üzerinde kurulacak. Santralin tahmini yıllık üretimi 1.065.000 MWh olurken 700 bin ton karbon salımının engellenmesi hedefleniyor. 1 yıllık enerji üretimi ile yaklaşık 900 bin nüfuslu bir şehrin 1 yıllık evsel enerji ihtiyacı karşılanacak. Kurulum aşamasında yaklaşık 1100 kişi ve işletme aşamasında yaklaşık 75 kişi ile yöre halkına ciddi anlamda istihdam olanağı sunulacak.

“Panellerimizin tedarikçisi %90’a varan yerlilik oranı ile Kalyon PV olacak”

Dr. Murtaza Ata sözlerine şöyle devam etti: “Bakanlığımız 2017 yılında başladığı modelle yerli üretimi de önceliklendiriyor. Biz Kalyon Karapınar GES’te olduğu gibi yeni santralimizde kullanacağımız yaklaşık 870.000 adet paneli, %90’a varan yerlilik oranı ile üretim yapan Kalyon PV’den tedarik edeceğimiz için ayrıca gurur duyuyoruz.”