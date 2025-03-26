Kadir Gecesi'nde Okunacak Dualar:

Kadir Suresi: Kadir Suresi, bu geceye özel olarak okunması tavsiye edilen surelerden biridir. Sure şu şekildedir: Bismillahirrahmânirrahîm.

"İnna enzelnâhü fiy leyletil-kadr."

"Ve ma edrâke ma leyletül-kadr."

"Leyletü'l-kadr, hayrüm min elfi şehr."

"Tenezzele'l-melâiketü verrûhu fiyhâ biizni rabbihim min külli emr."

"Selâmün hiye hattâ matle'ı'l-fecr."

Anlamı: "Biz o (Kur’ân’ı) Kadir gecesi nde indirdik."

"Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?"

"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır."

"Melekler ve Ruh (Cebrail), o gece Rablerinin izniyle her iş için inerler."

"O gece, tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir."

Aişe'nin Duası: Kadir Gecesi'nde, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'den öğrenilen dua, "Allahümme inneke afüvvün, tuhibbü'l-afve fa'fu annî" (Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) şeklindedir. Bu dua, gece boyunca Allah’tan affedilmeyi dileyenlerin en çok okuduğu duadır. Kuzey Kore'den Yeni Uyarı: 'Dünya Savaşı Riski Artıyor'

Kadir Gecesi'nde Yapılacak İbadetler:

Tesbih Namazı ve Kadir Gecesi Namazı: Kadir Gecesi’nde özel olarak kılınması tavsiye edilen namazlar arasında tesbih namazı ve dört rekatlık özel namaz bulunmaktadır. Bu namazlar, yatsı ve teravih namazlarından sonra ya da sahur vakti kılınabilir. Namazın Yapılışı: Her rekâtta bir Fatiha ve üç kez İnna enzelnâhü okunur. İki rekâtta bir selam verilerek devam edilir. Zikir ve Dua: Namaz sonrası, aşağıdaki zikirlerin çekilmesi tavsiye edilir: 100 defa İnna enzelnâhü ve Elem neşrahleke okunabilir.

ve okunabilir. 100 defa "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fâ’fü annî" zikriyle Allah’tan affedilme dileğinde bulunulabilir.

Kadir Gecesi'nin Önemi ve Tavsiyeler:

Günahların Affedilmesi : Kadir Gecesi, geçmiş günahların affedildiği bir gece olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kim imanla ve ecrini Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları affedilir” buyurmuştur (Buhari ve Müslim).

İmanla ve İçtenlikle Dua: Kadir Gecesi, Allah’a yaklaşıp, içtenlikle dua edilmesi gereken bir gecedir. Kişi, sabahın erken saatlerine kadar dua, zikir ve tövbe ile geçirebilir.

Kadir Gecesi'nde Yapılacak Diğer İbadetler:

Sadaka Verme: Bu gece, sadaka vererek Allah’a yakınlaşmak, kalpten tövbe etmek ve iyilik yapmak önemlidir. Kuran Okuma ve Anlama: Kur’an, Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle, geceyi Kur’an okuyarak ve anlamını düşünerek geçirmek büyük bir sevap kaynağıdır.

Kadir Gecesi'nin Son Gecelerde Aranması:

Kadir Gecesi'nin kesin olarak hangi gece olduğunu yalnızca Allah bilir. Ancak, Ramazan’ın son on gününde, özellikle tek gecelerde (21, 23, 25, 27, 29. gecelerde) aramak gereklidir. Bazı rivayetlerde, Kadir Gecesi’nin 27. gecede olduğu belirtilmiştir.

Kadir Gecesi'ni değerlendirirken en önemli şey, samimi bir kalple dua etmek, Allah’a yakınlaşmak ve affedilmeyi dilemek olacaktır.