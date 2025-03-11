Sadece altı günde 40 binin üzerinde başvuru yapılırken, belediyeye binlerce teşekkür mesajı ulaştı.

Cemil Tugay: “Konut Krizine Çözüm Üretiyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, barınma krizinin günümüzde büyük bir sorun haline geldiğini belirterek, bu projeyle konut ihtiyacına çözüm üretmeyi hedeflediklerini vurguladı. Tugay, “Yerel yönetim olarak sorumluluk aldık. Menemen’de hayata geçirdiğimiz 3 bin 100 konutluk projeyle orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza uygun şartlarda ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Hedefimiz 25 bin konutluk büyük bir dönüşümü gerçekleştirmek” dedi.

Geniş Sosyal Alanlar, Uygun Ödeme Koşulları

Menemen’in Koyundere Mahallesi’nde hayata geçirilecek Egeşehir Menemen Konutları, 90 bin metrekarelik alanda 370 bin metrekarelik inşaat sahasında yükselecek. Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunurken, sosyal yaşam alanları da unutulmadı. Yeşil alanlar, parklar, spor tesisleri, kültürel ve sosyal mekanlar, sağlık birimleri ve kreş gibi donatılarla desteklenen proje, modern bir yaşam alanı sunacak.

Vatandaşların ev kirasından daha düşük taksitlerle konut sahibi olmalarını sağlayacak ödeme planı, projeye olan ilgiyi artırdı. 1+1 daireler 15 bin TL, 2+1 daireler 22 bin TL, 3+1 daireler ise 28 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulacak.

İlk Teslimler Mayıs 2027’de

Projenin satış ofisi Nisan ayı itibarıyla faaliyete geçerken, ilk satışların da bu dönemde başlaması planlanıyor. İlk etap için temel atma töreni Mayıs 2025’te gerçekleştirilecek ve 400 konutun anahtar teslimi Mayıs 2027’de yapılacak.

İzmir’in konut sorununa çözüm sunacak bu büyük projenin 2. etabı Temmuz 2025’te, 3. etabı Eylül 2025’te ve 4. etabı Kasım 2025’te inşaat sürecine girecek. Tüm etapların 2 yıl içinde tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Başvurular Devam Ediyor

Sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını http://www.egesehir.com.tr/basvuru-form-menemen adresinden gerçekleştirebiliyor. Başvurularda herhangi bir önkoşul aranmazken, konut sahibi olup olmama durumu, İzmir’de ikamet süresi, engellilik durumu, şehit yakını veya gazi olup olmadığı, çocuk sahibi olma, medeni durum, hane halkı nüfusu ve gelir düzeyi gibi kriterler dikkate alınarak puanlama sistemi uygulanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesi, asgari ücrete endeksli fiyatlandırma modeliyle Türkiye'de sosyal konut alanında yeni bir örnek oluşturacak.