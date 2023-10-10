- IVECO BUS'un standı, markanın eksiksiz Sıfır Emisyonlu ürün teklifini ve genişletilmiş uzmanlık hizmetleri teklifini vurgulamaktadır.

- Yepyeni yakıt hücreli şehir çözümü E-WAY H2'nin dünya prömiyeri, IVECO BUS'un karbonsuz ürün yelpazesini tamamlıyor.

- IVECO BUS, yeni logosunuve görsel kimliğini de ilk kez Busworld'ün 2023 fuarında tanıttı.

- IVECO BUS, otobüs modellerinde, Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek olan Avrupa Genel Güvenlik Yönetmeliği ile uyumlu yeni ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) özellikleri için yapılan uyarlamaları da yine fuarda lanse ediyor.

Venissieux, 9 Ekim 2023

6-12 Ekim 2023 tarihleri arasında Brüksel'de gerçekleşen Busworld uluslararası ticaret fuarında IVECO BUS, Avrupa'da sürdürülebilir toplu taşımacılıkta değişim yolunda liderliğe yürüyor. IVECO BUS, alternatif enerjilerdeki uzmanlığını, enerji geçişini desteklemek ve hızlandırmak için teknolojik yenilikteki kabiliyetlerini sergiliyor. Biyometan, batarya elektrik ve yakıt hücresi teknolojilerine dayanan uzun mesafe ve multi enerjili yaklaşımını, tüm yolcu taşımacılığı görevlerini (şehir içi, şehirlerarası, orta ve uzun mesafe) kapsayacak şekilde anahtar teslimi entegre mobilite çözümleri sunmasını sağlamaktadır.

Otobüs İş Birimi Başkanı Domenico Nucera, "Busworld'de, sıfır emisyon pazarına liderlik etme tutkumuzu açıkça belirtiyoruz. Eksiksiz alternatif sürüş çözümleri teklifimiz ve tüm misyonları kapsayan elektromobilite ekosistemi ile birlikte gelen piyasadaki tek tam elektromobilite ürün yelpazemizden başlayarak yaptıklarımızı sergiliyoruz. Enerji dönüşümüne öncülük eden uzun menzilli, çoklu enerji stratejimizle her görev için anahtar teslim çözümler sunma yeteneğimizi ortaya koyuyoruz" dedi.

Ziyaretçiler, 1500 m2‘lik bir alanı kapsayan IVECO BUS karbonsuz standında (Nr 402B- Salon 4), ulaşım operatörlerini elektrikli mobilite uygulamalarında desteklemek için geliştirilen 6 yeni nesil aracı keşfedebilirler:

FUARDA LANSE EDİLEN ARAÇLAR VE ÇÖZÜMLER

· Yeni E-WAY H2 12 m: Hyundai Motor Şirketi ile ortaklaşa geliştirilen yeni yakıt hücreli elektrikli otobüsün dünya prömiyeri

· Yeni nesil 12m E-WAY: En zorlu görevlerin gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş performansa sahip bataryalı-elektrikli şehir içi otobüsü.

· STREETWAY ELEC: 12 metre uzunluğundaki elektrikli şehir içi otobüs, Avrupa ve Avrupa dışı pazarların özel standartlarını karşılamak için ürün yelpazesini tamamlıyor.

· CROSSWAY LE ELEC 13 m: Banliyö bölgelerinde sürdürülebilir mobilite projelerini desteklemek için % 100 elektrikli alçak girişli araç

· e-DAILY minibüsü: ulaşımın karbondan arındırılmasına katkıda bulunan tamamlayıcı bir %100 elektrikli mobilite çözümü

· e-DAILY şasi: üstyapı imalatçıları için birinci sınıf bir elektromobilite üssü

IVECO BUS standı ayrıca teknoloji ve uzmanlık hizmetlerine ayrılmış köşelere de ev sahipliği yapıyor:

· Enerji Mobilite Çözümleri, markanın yeni özel danışmanlık ekibi ve özel elektromobilite projelerinin tasarımı ve tedariki için genişletilmiş ürün ve hizmet portföyü - sorunsuz bir enerji geçişi yoluyla ulaştırma operatörlerini desteklemek için yenilikçi bir elektromobilite iş modeli.

· Enerji tüketimini optimize etmek ve filo yönetimini desteklemek için tasarlanmış IVECO ON dijital ve bağlantılı hizmetler.

· IC.IDO, IVECO BUS tarafından araçlarının geliştirme sürecinde yenilik yapmak için kullanılan yeni sanal prototipleme yazılımıdır.

· FPT Industrial tarafından geliştirilen özel elektrikli batarya sistemini ve Hyundai Motor Company’nin hidrojen yakıt hücresini içeren Ortak şirketler bileşenleri

Dış alanda, statik sunumlar ve test sürüşleri için tam elektrikli, doğal gaz ve biyometandan hibrit'e kadar değişen ve enerji geçiş gereklilikleriyle uyumlu altı IVECO BUS alternatif sürüş modeli de mevcut.

· URBANWAY HYBRID CNG 18 m: Biyometan ile uyumlu bu körüklü otobüs, hibrit teknolojisini ve doğal gazın faydalarını bir araya getiriyor.

· CROSSWAY Low Entry CNG Hibrit: Kentsel kullanımlar için Sınıf I'de ve banliyö görevleri için Sınıf II'de bulunan düşük emisyonlu bir mobilite çözümüdür.

· CROSSWAY LD: Okul ve şehirlerarası ulaşımdan gezilere kadar çeşitli görevler için çok amaçlı araç.

· EVADYS: Bölgesel veya ulusal bağlantılar, servis hizmetleri veya orta mesafeli turistik misyonlar sağlamak için tasarlanmış otobüs.

· E-WAY12 m & 9.5 m tam bataryalı elektrikli otobüslerde sürüş deneyimi sunar.

IVECO BUS tarafından geliştirilen araçlar ve hizmetler, sürdürülebilir ve sorumlu mobilitenin gerekliliklerini karşılamaktadır. Verimli, temiz ve erişilebilir olan bu çözümler, sürücüler, yolcular ve sakinler için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak amacıyla çevreye, insanların refahına ve sağlığına odaklanıyor.

Yeni ADAS fonksiyonları & yeni stil

Bir dünya prömiyerinde IVECO BUS, bu öncü markanın inovasyon ve yenilenme kapasitesini sembolize eden yeni kimliğini ortaya koyuyor. Yeni logo, 1975 doğumlu orijinal markanın güçlü kişiliğini koruyor ve E harfindeki yeni "enerji mavisi" renk flaşı ile daha açık ve dinamik bir tasarımla yeniden yorumlanıyor. Yeni kimliğin enerjisi, tam LED ışıklara, elektrikli versiyonlar için bataryanın tavanda etkili bir şekilde korunmasına ve yeni IVECO logosuyla markanın imzasına sahip olan araçların ön kısımlarının yeniden tasarlanmasında da yansıtılıyor. Yeni stil ve kimlik, Busworld'deki IVECO BUS standında sergilenen tüm otobüslerde yer alıyor.

Yeni ön yüz tasarımı, Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek Genel Güvenlik Yönetmeliği’ne (GSR) uygun yeni ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) cihazlarının akıllı entegrasyonunu da içeriyor.

Yeni ADAS işlevleriyle ilgili görsel ve sesli uyarılar, menüde gezinmeyi kolaylaştıran yeni bir arayüze sahip olan gösterge tablosuna entegre edilmiştir. IVECO BUS araçlarındaki yeni ADAS cihazları şunları içerir:

MOIS - Moving Off Info System, her aracın ön tarafında, bir kamera ile birleştirilmiş kısa menzilli bir radar, önden ve aracın karşısından yaklaşan savunmasız yol kullanıcılarını belirlemek için tüm ön alanı kaplar.

ISA- Akıllı Hız Asistanı: Ön kamera, kentsel alana erişimi ve hız sınırı işaretlerini okuyup tanır ve bu bilgileri aracın GPS ünitesiyle çapraz olarak karşılaştırır. Hız sınırı aşılırsa, gösterge panelindeki ışık ve ses göstergeler sürücünün hızını buna göre ayarlamasını ister. Son olarak, bir alacakaranlık sensörü ön farları otomatik olarak açar.

BSIS - Kör Nokta Bilgi Sistemi, aracın sağ tarafında, 2 kısa menzilli radar, yan kör noktaların izlenmesini sağlar ve bir yaya, bisikletli veya mini scooter otobüse sağ taraftan yaklaşırsa uyarır. Bu sistem opsiyonel olarak sol tarafta da mevcuttur. Bilgiler, farklı görsel ve sesli uyarı seviyelerinin yanı sıra ön camın her iki tarafında bulunan LED gösterge paneline gönderilir.

TPMS - Lastik Basıncı İzleme, tekerleklerdeki sensörler, özel bir sayfada gösterge paneline gerçek zamanlı basınç ölçümleri sağlar ve bir arıza durumunda bir sesli uyarı etkinleştirilir.

REV - Geri Vites Algılama, arkada, sağ tarafa yerleştirilen bir kamera, otobüsün arkasındaki alanı izler ve savunmasız bir yol kullanıcısıyla çarpışma riski konusunda uyarır. Üst ön panelde, merkezden biraz uzakta veya gösterge panelinin sağ tarafında bulunan bir ekran, sürücüyü uyarır. Aynı zamanda manevralar için de çok iyi bir destektir.

ESS - Acil Durdurma Sinyali, acil durum frenlemesi, acil durum uyarı ışıklarının otomatik olarak etkinleştirilmesiyle bildirilecektir. Sistem, hız 50 km/s'nin üzerinde olduğunda veya ABS etkinleştirildiğinde ani bir yavaşlama ile devreye girer.

DDAW - Sürücü Uyuşukluğu Dikkat Uyarısı, araç algılama ve uyarı fonksiyonlarına sahiptir. Sistem, sürücünün dikkatliliğini ve sürüş tarzını, direksiyon simidindeki hareketlerini ve yörünge kaymalarını analiz ederek değerlendirir ve gerektiğinde onları uyarır.

ALC - Alkol Kilidi Hazırlığı, daha sonra bir alkolmetrenin kurulumunu kolaylaştırmak için standartlaştırılmış bir fabrika ön ayarı (Fransa'da standart).

Siber güvenlik, elektrikli ve elektronik kontrol üniteleri mekanik bir kilitle ve SECURE GATEWAY adı verilen yazılım tipi bir güvenlik duvarıyla korunarak araç içi bilgisayar sistemlerini kazara veya kötü niyetli olaylara karşı korur.

ADAS'a özgü cihazlar, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren her teslimatta mevcut olacaktır.