Kentte özellikle E-5 Karayolu’nun Yenibosna mevkii Ankara istikametinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Benzer şekilde ana bağlantı yolları ve köprü güzergâhlarında da trafik yoğunluğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre sabah saatlerinde kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 60 seviyelerine çıktı. Toplu taşıma duraklarında da öğrenci ve velilerin etkisiyle kalabalık dikkat çekti.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için bir hafta sürecek uyum programı boyunca sabah saatlerinde benzer yoğunluğun yaşanması bekleniyor. Yetkililer, velilere toplu taşıma kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.