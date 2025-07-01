Haziran ayında İstanbul’da konut harcamaları yüzde 2,70 artarken, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,57, lokanta ve otellerde yüzde 1,98’lik artış gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar aylık yüzde 1,93 yükseldi. Ulaştırma, eğitim, sağlık, haberleşme gibi diğer harcama kalemlerinde de fiyat artışları devam ederken, yalnızca eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 0,07’lik küçük bir fiyat düşüşü görüldü.

Fiyat artışlarının temelinde, konut ve ev eşyası harcamalarındaki bazı ürünlerde yaşanan yükseliş ile kamu kaynaklı hizmetlerdeki zamlar bulunuyor. Ayrıca, gıda fiyatlarındaki mevsimsel dalgalanmalar ve piyasa koşulları da enflasyonun yükselmesinde etkili oldu.

Toptan Eşya Fiyatlarında Yıllık Artış %24’ü Aştı

İnşaat malzemeleri ve enerji fiyatlarında dikkat çekici yükseliş

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise Haziran 2025’te aylık yüzde 1,93 artış gösterdi. Yıllık bazda ise fiyat artışı yüzde 24,13 seviyesinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 6,92’lik aylık artış kaydedilirken, madenlerde yüzde 3,06, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,22 artış yaşandı.

Yıllık ortalamalara bakıldığında ise en yüksek artışlar inşaat malzemelerinde (yüzde 77,22), mensucat grubunda (yüzde 63,20) ve kimyevi maddelerde (yüzde 35,37) gerçekleşti. Gıda maddeleri, işlenmemiş maddeler ve enerji gruplarında da önemli yükselişler dikkat çekti.