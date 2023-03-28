Akkim, çocukları hayallerindeki mesleklerle buluşturdu

Sosyal sorumluluk projelerine de önem veren ve bu amaçla farklı birçok projeye imza atan Akkim Kimya, Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yalova Belediyesi ile iş birliği halinde Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşen depremzede ailelerin çocukları ile Sosyal Hizmetler himayesindeki Sevgi Evleri çocuklarını Kidzania’da ağırladı.

Akkim, 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası farklı illerden Yalova’ya gelerek KYK yurtlarına yerleşen ailelerin çocukları ile Sosyal Hizmetler himayesindeki Sevgi Evleri çocuklarına mutlu bir gün yaşattı. Birbirinden farklı pek çok mesleği deneyimleme fırsatı bulan çocuklar gelecekte yapmak istedikleri meslekleri öğrenirken hep birlikte eğlenceli anlar, mutlu anılar biriktirdi. Kidzania’nın 10 bin metrekarelik alanında birbirinden farklı etkinliklere katılan minikler sanatsal, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirdi.

Ayrıca, Akkim’in Bilim ve Kimya Laboratuvarı’nda da vakit geçiren çocuklar kimya dünyasının ünlü isimlerini öğrenmenin yanı sıra NA, FE, ZR, MG gibi kısaltmalar nedir, ne işe yarar? Karbonat ve limon suyu karıştığında ne oluşur? gibi sorulara cevap buldu. Çeşitli deney tekniklerini de uygulayan çocuklar kimyagerliği de deneyimleme fırsatı buldu.