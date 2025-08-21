Valilik açıklamasında, özellikle okul çevreleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda, sahipsiz hayvanların çevre ve halk sağlığı ile kamu düzeni açısından risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

"Şikayetler artıyor, sürü halinde köpekler tehdit oluşturuyor"

Açıklamada, yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasına kısa bir süre kala sokak hayvanlarıyla ilgili şikâyetlerin arttığı vurgulandı. Bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşların can güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirtilerek, okulların açılmasıyla birlikte bu şikâyetlerin daha da çoğalabileceği ifade edildi.

Yasal dayanak hatırlatıldı

Valilik, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2024 yılında yürürlüğe giren uygulama yönetmeliğini hatırlatarak, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplanıp bakımevlerine nakledilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda oluşturulan komisyonun 10 Mart 2025’ten itibaren düzenli toplantılar yaptığını ve denetimlerin aylık olarak raporlandığını da duyurdu.

Belediyelere çağrı

Valilik yazısında, “İlimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde ivedilikle yapılması” gerektiği kaydedildi.