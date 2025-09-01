Genelgeye göre, artık motosikletlerin uygun olmayan alanlarda park etmesine kesinlikle izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, motosikletlerin ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle hem bireysel kullanıcılar hem de ticari işletmeler tarafından yoğun şekilde tercih edildiğine dikkat çekildi. Ancak trafikte artan motosiklet yoğunluğu, düzenli ve güvenli park alanlarının belirlenmesini zorunlu kılıyor.

Genelgeye göre:

İlgili belediyeler, trafik akışını aksatmayacak şekilde motosiklet park alanlarını belirleyecek.

Kaldırım, yaya yolları ve meydanlarda motosiklet parkına izin verilmeyecek.

Trafiğe kapalı alanlara motosikletle giriş yasak olacak.

Bu düzenleme, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Otopark Yönetmeliği ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gibi mevzuatlar çerçevesinde yapıldı. Genelgede, park yasağı olan alanlar da detaylı şekilde sıralandı; duraklama ve yangın muslukları çevresi, yaya yolları, engelli park yerleri ve belirlenen trafik işaretleri dışında kalan tüm alanlarda motosiklet parkının yasak olduğu vurgulandı.

Valilik, kaymakamlıklar ve ilgili birimlerin, denetimleri titizlikle yürütmesini ve gösterilen alanlar dışında park eden motosiklet sahipleri hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

Genelge ile İstanbul’daki motosiklet kullanıcılarının daha güvenli ve düzenli park imkânlarına kavuşması hedefleniyor.