Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsimiyle birlikte ülkenin çeşitli bölgelerinde orman yangınlarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekilerek, yangın riskinin azaltılması adına ek tedbirlerin devreye alındığı belirtildi. Daha önce 23 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişin yasaklandığını hatırlatan İstanbul Valiliği, şimdi de patlayıcı ve yanıcı maddelere karşı kısıtlama getirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden etkileyen orman yangınlarının önüne geçebilmek için yeni bir karar alınmıştır. 29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren, havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri yanıcı-patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı 28 Ekim 2025’e kadar yasaklanmıştır. Bu kararın uygulanması kapsamında emniyet, jandarma ve tüm kolluk kuvvetleri denetimlerini kesintisiz sürdürecektir. Yasaklara uymayan işletme ve şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.”

Valilik, vatandaşlardan yangınlara sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınmalarını ve kurallara hassasiyetle uymalarını istedi. Alınan kararın özellikle ormanlık alanların ve çevrenin korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.