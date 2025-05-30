Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında ise erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1 seviyesindeyken, kadınlarda bu oran yüzde 11,5 olarak belirlendi.

İstihdamda Gerileme: 316 Bin Kişi Daha İşsiz Kaldı

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 316 bin kişi azalarak 32 milyon 359 bine geriledi. Bu düşüşle birlikte istihdam oranı da 0,5 puanlık kayıpla yüzde 48,8 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 65,8 olarak kaydedilirken, kadınlarda yalnızca yüzde 32,2 seviyesinde kaldı.

İşgücüne Katılım Oranı Düşüyor

İşgücüne katılım oranı da düşüş trendine girdi. Nisan ayında işgücü sayısı 114 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişiye indi. Katılım oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,4’e düştü. Erkeklerde bu oran yüzde 70,9 olurken, kadınlarda yalnızca yüzde 36,4 olarak gerçekleşti.

Genç İşsizlik Yüzde 15,7’ye Çıktı

15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı da artış gösterdi. Nisan ayında genç işsizlik oranı 0,4 puanlık yükselişle yüzde 15,7’ye çıktı. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,2 olurken, kadınlarda yüzde 23,7 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı.

Çalışma Süresi Azaldı

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi de dikkat çekici biçimde azaldı. Nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 saatlik düşüşle ortalama çalışma süresi 42,2 saate geriledi.

Atıl İşgücü Oranı Yüzde 32,2’ye Fırladı

Ekonomik durgunluğun bir diğer göstergesi olan atıl işgücü oranı ise ciddi bir artış kaydetti. Nisan ayında bu oran 3,4 puanlık sıçramayla yüzde 32,2’ye ulaştı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5, işsiz ve potansiyel işgücünün birleşik oranı ise yüzde 20,0 olarak hesaplandı.

İşgücü piyasalarındaki bu olumsuz tablo, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemine ilişkin endişeleri artırıyor. Özellikle gençler ve kadınlar arasında işsizlik oranlarının yüksek seyretmesi, sosyal ve ekonomik politikaların daha kapsayıcı ve etkin hale getirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.