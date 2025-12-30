Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 8,6 olarak kaydedildi.

Kadınlarda İşsizlik Oranı Yüzde 11,8

Kasım ayında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak tahmin edildi. Cinsiyetler arası fark, işgücü piyasasında kadınların karşılaştığı yapısal sorunları bir kez daha ortaya koydu.

İstihdam Oranı Yüzde 49,2’ye Yükseldi

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı Kasım ayında 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin oldu. İstihdam oranı 0,1 puan artışla yüzde 49,2 olarak gerçekleşti.

Bu oran erkeklerde yüzde 66,8, kadınlarda ise yüzde 31,9 seviyesinde kaldı.

İşgücüne Katılım Oranı Yüzde 53,8 Oldu

İşgücü Kasım ayında 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 53,8 olarak hesaplandı. Erkeklerde bu oran yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 36,2 oldu.

Genç İşsizlik Oranı Yüzde 15,4’te Sabit Kaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,4 ile önceki aya göre değişmedi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda ise yüzde 24,4 olarak tahmin edildi.

Haftalık Ortalama Çalışma Süresi 42,3 Saat

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Kasım ayında 0,1 saat artarak 42,3 saat oldu.

Atıl İşgücü Oranı Yüzde 29,1’e Geriledi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı, Kasım ayında 0,6 puan azalarak yüzde 29,1 seviyesine düştü.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak hesaplandı.