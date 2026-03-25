Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,8 seviyesinde gerçekleşirken, kadınlarda bu oran yüzde 11,3 ile daha yüksek kaldı.

İstihdam ve işgücüne katılımda düşüş

2025’te istihdam edilen kişi sayısı 54 bin azalarak 32 milyon 566 bine geriledi. İstihdam oranı da 0,5 puanlık düşüşle yüzde 49,0 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,4, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak hesaplandı.

İşgücüne katılım tarafında da zayıflama görüldü. İşgücü 200 bin kişi azalarak 35 milyon 533 bine düşerken, katılım oranı 0,7 puan gerileyerek yüzde 53,5’e indi. Erkeklerde katılım yüzde 71,3, kadınlarda yüzde 36,2 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlikte sınırlı iyileşme

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 1 puanlık düşüşle yüzde 15,3’e geriledi. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak tahmin edildi.

İstihdamın ağırlığı hizmet sektöründe

Toplam istihdamın yüzde 59’u hizmet sektöründe yer alırken, tarımın payı yüzde 14, sanayinin payı yüzde 20,2 ve inşaatın payı yüzde 6,8 oldu. Yıllık bazda hizmet ve inşaat sektörlerinde artış görülürken, tarım ve sanayi istihdamında gerileme dikkat çekti.

Sektörel dağılımda 19,2 milyon kişi hizmette, 6,6 milyon kişi sanayide, 4,6 milyon kişi tarımda ve 2,2 milyon kişi inşaatta çalıştı.

Atıl işgücü yükseldi

İşsizler, eksik istihdam ve potansiyel işgücünü kapsayan atıl işgücü oranı 3 puan artarak yüzde 29,7’ye çıktı. Bu artış, işgücü piyasasında atıl kapasitenin genişlediğine işaret etti.

Bölgesel farklar dikkat çekti

İşsizlik oranının en düşük olduğu il yüzde 4 ile Ardahan olurken, en yüksek işsizlik oranı yüzde 13,8 ile Hakkari’de kaydedildi.

İstihdam ve işgücüne katılım oranlarında ise Artvin öne çıktı. Artvin, yüzde 58,1 ile en yüksek istihdam oranına, yüzde 61,3 ile en yüksek işgücüne katılım oranına sahip il oldu. Hakkari ise bu iki göstergede de en düşük seviyelerde yer aldı.