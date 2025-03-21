İsrail ordusu, saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), dün hastaneye baskın düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, hastanenin Hamas tarafından komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığı iddia edildi.

Hastane Daha Önce Askeri Üsse Çevrildi

Daha önce birçok kez saldırıya uğrayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, geçtiğimiz aylarda İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından askeri üsse çevrilmişti. İsrail güçleri, 19 Ocak’ta varılan ateşkesin ardından hastaneyi boşaltarak bölgeden çekilmişti.

Filistin'in En Büyük Hastanelerinden Biri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kanser hastalarının tedavisi amacıyla 2011 yılında yapımına başlanan hastane, İsrail’in kuşatması nedeniyle yaşanan gecikmelerin ardından 2020 yılında hizmete girdi. 33 bin 400 metrekarelik alanıyla Filistin'deki en büyük sağlık merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteren hastane, 1 Kasım 2023’te hizmet dışı kalmıştı.