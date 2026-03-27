Güvenlik kabinesi toplantısında konuşan Zamir, “Çok geçmeden IDF rutin görevlerini yerine getiremeyecek hale gelecek ve yedek sistem de işlevini yitirecek” uyarısında bulundu. Ordunun mevcut yapısıyla sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Zamir, zorunlu askerlik süresi, yedeklik sistemi ve hizmet sürelerine ilişkin yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

“10 uyarı bayrağı kaldırıyorum”

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre Zamir, toplantıda bakanlara hitaben “IDF kendi içinde çökmeden önce 10 uyarı bayrağı kaldırıyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözler, İsrail ordusunun içinde bulunduğu durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Daha önce de uyarmıştı

Zamir’in son çıkışı ilk değil. Ocak ayında Başbakan Binyamin Netanyahu başta olmak üzere üst düzey yetkililere gönderdiği mektupta da asker eksikliğinin kısa vadede askeri hazırlık seviyesini ciddi şekilde zayıflatabileceği uyarısında bulunmuştu.

Haredi krizi derinleşiyor

Öte yandan ülkede askerlik tartışmaları da sürüyor. İsrail Yüksek Mahkemesi, Haziran 2024’te Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin uzun süredir devam eden askerlik muafiyetinin yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti. Buna rağmen Ultra Ortodoks partiler, kendi seçmenlerinin askere alınmasını engelleyecek yeni bir yasa talep ediyor.

İsrail’de 18-24 yaş aralığında yaklaşık 80 bin Ultra Ortodoks erkeğin askerlik hizmetine uygun olmasına rağmen henüz silah altına alınmadığı belirtiliyor. Bu durumun, ordudaki personel açığını daha da derinleştirdiği değerlendiriliyor.