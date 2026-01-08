“Filistin’i Unutmuş Değiliz”

Başkent Madrid’de düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında konuşan Sanchez, İspanya’nın dış politikada daha aktif bir rol üstlendiğini vurguladı. Gazze’deki insani krize dikkat çeken Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

“Fırsat doğduğunda ve barışı tesis etme görevini nasıl ilerletebileceğimizi gördüğümüzde, Filistin’e barış gücü gönderme konusunu parlamentoya önereceğim. Gazze’deki durum halen tahammül edilemez.”

Sanchez, İspanya’nın Filistin’de umudun yeniden inşasına aktif katkı sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna’ya Asker Konuşlandırma Mesajı

İspanya Başbakanı, Ukrayna’da barış anlaşması sağlanması halinde asker konuşlandırmaya da hazır olduklarını yineledi. Avrupa’nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirten Sanchez, Ukrayna’daki sürecin “kritik ve belirleyici” bir aşamada olduğunu söyledi.

“İspanya, dünyanın birçok bölgesine barışı koruma birlikleri gönderdi. Bir Avrupa ülkesi olan Ukrayna’ya barış gücü göndermemek nasıl mümkün olabilir?” dedi. Kuzey Kore hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı İçeriği Görüntüle

İsrail’e Sert Tavır: “Soykırımcı Devlet” İfadesi

Sanchez, geçtiğimiz yıl mayıs ayında yaptığı açıklamada İsrail’i ‘soykırımcı devlet’ olarak nitelendirmişti. İspanya, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına da müdahil olarak destek vermişti.

Ayrıca Sanchez hükümeti, Gazze’de yaşananlar nedeniyle İsrail ile tüm askeri ticareti kapsayan bir silah ambargosunu yürürlüğe koymuştu.

Anahtar Kelimeler (SEO):

İspanya Gazze asker, Pedro Sanchez açıklama, Gazze barış gücü, Filistin barış gücü, İspanya İsrail ambargo, Gazze son dakika, İspanya Filistin politikası