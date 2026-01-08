Gün içi hareketler: Gün yüzde 0,05 artışla 12.034,94 puandan başlayarak BIST 100'de , günün ilk yarısında düşüş günleriyle 11.900 seviyelerine kadar geriledi ancak günün ikinci yarısında düşüşlerin güçlenmesiyle toparlanarak rekorla kapandı.

Yılbaşından bu yana: Endeksin yılbaşından bu yana yükselişini sürdürüyor ve güçlü bir olumlu görünüm altında seyrediyor.

Sektör performansı

Bankacılık ve holding endeksleri sınırlı finansallarla günü olumlu tamamladı.

Sektörün bazılarında finansal kiralama ve faktoring güçlenirken, tekstil ve deri sektördeki değer kayıpları arasında yer aldı.