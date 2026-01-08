Gün içi hareketler: Gün yüzde 0,05 artışla 12.034,94 puandan başlayarak BIST 100'de , günün ilk yarısında düşüş günleriyle 11.900 seviyelerine kadar geriledi ancak günün ikinci yarısında düşüşlerin güçlenmesiyle toparlanarak rekorla kapandı.
Yılbaşından bu yana: Endeksin yılbaşından bu yana yükselişini sürdürüyor ve güçlü bir olumlu görünüm altında seyrediyor.
Sektör performansı
-
Bankacılık ve holding endeksleri sınırlı finansallarla günü olumlu tamamladı.
-
Sektörün bazılarında finansal kiralama ve faktoring güçlenirken, tekstil ve deri sektördeki değer kayıpları arasında yer aldı.
Küresel faktörler: Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ABD'nin istihdam verileri ve yatırımcı temkinli işleyişi piyasa fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor