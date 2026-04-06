İran İslam Cumhuriyeti Rehberi Mücteba Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine yanıt verdi. Velayeti, Babülmendep Boğazı’nın Hürmüz Boğazı gibi stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Beyaz Saray hatalarını tekrarlamakta ısrar ederse, enerji akışı ve küresel ticaret tek bir hamleyle aksayabilir” ifadelerini kullandı.

Trump ise Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması gerektiğini vurgulayarak sosyal medyadan, “Boğazı açın yoksa cehennemde yaşarsınız” mesajını paylaştı. Trump, 7 Nisan’ı İran’da “Enerji Santrali ve Köprü Günü” olarak nitelendirdi ve uyarısını yineledi.

Bu gelişmeler, küresel enerji ve ticaret yollarında olası riskleri gündeme getirirken, bölgedeki gerilimi artırıyor.

