Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında Mısır yönetimine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, Türkiye ile Mısır arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına dikkat çekti. İki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde ivme kazandığını vurgulayan Erdoğan, karşılıklı ziyaretlerin ve diplomatik temasların yoğunlaştığını belirtti.

Son üç yılda 8 ila 9 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, bugün imzalanan ortak bildiri ve anlaşmalarla ilişkilerin hukuki ve kurumsal zeminini daha da güçlendirdiklerini söyledi. Erdoğan, Mısır’ın Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortaklarından biri olmayı sürdürdüğünü de hatırlattı.

Gazze’de yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarına sert tepki göstererek, “Geçtiğimiz hafta aralarında çocukların da bulunduğu 30 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırıları ve ihlalleri reddediyoruz” dedi. Erdoğan, İsrail saldırılarıyla büyük yıkıma uğrayan Gazze’nin yeniden imarı için Türkiye’nin elinden gelen katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise Türkiye ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Gazze’de önceliğin insani yardımların bölgeye bir an önce ulaştırılması olduğunu ifade eden Sisi, sükûnetin sağlanmasının ve iki devletli çözüm temelinde Filistin devletinin kurulmasının hayati önemde olduğunu dile getirdi. Sisi, Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda Filistinlilere yönelik tek taraflı uygulamaların durdurulması gerektiğini belirtti.

Bölgenin ciddi krizlerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Sisi, Türkiye ile iş birliğinin bu süreçte büyük önem taşıdığını ifade etti. Suriye’deki gelişmelere de değinen Sisi, ülkedeki tüm kesimlerin haklarının korunmasını temenni ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben “Kardeşim” ifadesini kullanan Sisi, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’ın en aziz misafiridir” dedi ve ikili ilişkilerin daha da ileri taşınması temennisinde bulundu