Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Suudi Arabistan’dan uğurlama töreni, Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Törende Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve eşi Ayşenur İşler hazır bulundu.

Riyad’dan “TUR” uçağıyla Kahire’ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Kahire Uluslararası Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Sisi’nin yanı sıra Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de karşıladı.

Erdoğan ve Sisi, havalimanındaki karşılama töreninin ardından Al-İttihadiye Sarayı’na geçecek. Burada önce ikili, ardından heyetler arası görüşmeler yapılması planlanıyor. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Mısır arasında çeşitli alanlarda anlaşmaların imza töreni düzenlenecek. Görüşmelerin ardından iki liderin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahire temaslarını, Türkiye-Mısır İş Forumu’na katılarak tamamlaması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mısır ziyaretinde; eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik ediyor.