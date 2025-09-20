ABD’de 799 Dolar, Türkiye’de 77.999 TL

Apple Store verilerine göre iPhone 17’nin başlangıç fiyatı ABD’de 799 dolar olarak belirlendi. iPhone 17 Pro Max ise 1.199 dolardan satışa çıkıyor. Türkiye’de ise fiyatlar neredeyse üç kat daha pahalı: iPhone 17, 77.999 TL’den başlarken, iPhone 17 Pro Max 119.999 TL’ye kadar çıkıyor.

En Uygun Fiyatlı Ülkeler: ABD, Kanada, Hong Kong, Japonya

Fiyat sıralamasında ABD’yi Kanada (33.754 TL), Çin (34.892 TL), Japonya (36.433 TL) ve Hong Kong (36.668 TL) takip ediyor. Bu ülkelerde vergilerin düşük olması ve Apple’ın fiyat politikasının etkisiyle iPhone 17 daha erişilebilir hale geliyor.

Avrupa’da Fiyatlar Yüksek, Türkiye Zirvede

Avrupa ülkelerinde fiyatlar genelde 45.000-50.000 TL bandında başlıyor. Almanya’da iPhone 17, 46.125 TL’den satılırken, Fransa, Hollanda ve Belçika’da fiyat 47.059 TL. Norveç’te ise 50.094 TL’ye çıkıyor.

Türkiye, 77.999 TL’lik fiyat etiketiyle listenin zirvesinde yer aldı. Brezilya (61.439 TL) ve Norveç (50.094 TL) gibi yüksek fiyatlı ülkeler bile Türkiye’nin gerisinde kaldı.

Vergi ve Kur Farkı Etkili

Uzmanlara göre Türkiye’nin zirvede olmasının başlıca nedeni yüksek ÖTV, KDV ve ek vergiler. Döviz kuru farkı da fiyatların bu denli artmasına yol açıyor.