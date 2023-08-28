Donanımhaber'in hazırladığı karşılaştırmada iPhone 14 serisi ve iPhone 15 serisi kıyaslanıyor.

iPhone 15 Pro modelleriyle ilgili yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir devam eden söylentiler ışığında ortaya pek çok bilgi ve detay çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman, DSCC'den Ross Young, Apple analisti Ming-Chi Kuo ve diğerleri gibi güvenilir kaynaklara dayanan bilgilere göre yeni nesil iPhone 15 Pro’lar için beklenen tüm özellikleri bir araya getirdik.

Bu bilgilerin bazıları doğrulanmış olsa da bazıları için durum söylentiden ibaret olabilir. Yine de kafalarda genel bir tablo oluşturmak için aşağıdaki karşılaştırma tablosu faydalı olabilir.

iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max 90° kenarlı cerrahi sınıf paslanmaz çelik kasa Hafif kavisli kenarlara sahip hafif titanyum kasa 2,17 mm ekran çerçeveleri 1,55 mm ekran çerçeveleri 7,85 mm kalınlık 8,25 mm kalınlık Sessiz anahtarı Eylem Düğmesi Lightning bağlantı noktası (480Mb/s) USB-C bağlantı noktası (20Gb/s ila 40Gb/s) 3x'e kadar optik zoom özellikli telefoto kamera 6x'e kadar optik yakınlaştırma özellikli Periscope telefoto kamera (yalnızca iPhone 15 Pro Max) ƒ/1.79 geniş açılı kamera ƒ/1.7 geniş açılı kamera LiDAR tarayıcı Daha verimli LiDAR tarayıcı A16 Bionic çip (5nm) A17 Bionic çip (3nm) OLED ekran sürücü çipi (40nm) Daha fazla güç verimliliği sağlayan OLED ekran sürücü çipi (28nm) 6GB bellek 8GB bellek U1 çip (90nm) Yeni nesil ultra geniş bant çip (7nm) Qualcomm X65 modem Qualcomm X70 modem Wi-Fi 6 bağlantısı Wi-Fi 6E bağlantısı Qi kablosuz şarj desteği Qi2 kablosuz şarj desteği Üçüncü taraf aksesuarlarla 7,5 W kablosuz şarj desteği Üçüncü taraf aksesuarlarla 15W kablosuz şarj desteği 27W kablolu şarj desteği 35W kablolu şarj desteği 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleri 256GB, 512GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleri Gümüş, altın, uzay siyahı ve koyu mor renk seçenekleri Gümüş, uzay siyahı, gri ve lacivert renk seçenekleri Beyaz 1m USB-C - Lightning şarj kablosu Renk uyumlu 1,5 m USB-C - USB-C örgülü şarj kablosu 999 dolar ve 1.099 dolardan başlayan fiyatlar 1,099 dolar ve 1,199 dolardan başlayan fiyatlar



Benzer durum iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri için de geçerli durumda. Halihazırda bu modeller için oldukça fazla bilgi ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla beklentiler şekillenmiş diyebiliriz. Temel iPhone 14 modellerinin aksine iPhone 15 ve 15 Plus'ta en dikkat çeken deteya elbette Dinamik Ada'nın gelişi olacak. Ancak bunun yanında yaklaşık bir düzine kadar değişiklik de bulunacak.

iPhone 14 vs iPhone 15 iPhone 14 ve iPhone 14 Plus iPhone 15 ve iPhone 15 Plus 90° kenarlı havacılık ve uzay sınıfı alüminyum kasa Hafif kavisli kenarlara sahip havacılık sınıfı alüminyum kasa Parlak cam arka kısım Buzlu cam arka kısım "Çentik" TrueDepth kamera düzeni Dinamik Ada 7,79 mm kalınlık 7,81 mm kalınlığında Lightning bağlantı noktası (480Mb/s) USB-C bağlantı noktası (480Mb/s) 12 megapiksel kamera 48 megapiksel kamera ƒ/1,5 geniş açılı kamera ƒ/1.7 geniş açılı kamera A15 Bionic çip A16 Bionic çip OLED ekran sürücü çipi (40nm) Daha fazla güç verimliliği sağlayan OLED ekran sürücü çipi (28nm) U1 çip (90nm) Yeni nesil ultra geniş bant çip (7nm) Qualcomm X65 modem Qualcomm X70 modem Wi-Fi 6 bağlantısı Wi-Fi 6E bağlantısı Qi kablosuz şarj desteği Qi2 kablosuz şarj desteği Üçüncü taraf aksesuarlarla 7,5 W kablosuz şarj desteği Üçüncü taraf aksesuarlarla 15W kablosuz şarj desteği 27W kablolu şarj desteği 35W kablolu şarj desteği Gece yarısı, yıldız ışığı, mavi, sarı, mor ve (PRODUCT) RED renk seçenekleri Gece yarısı, yıldız ışığı, mavi, sarı ve mercan pembesi/turuncu renk seçenekleri 1m USB-C - Lightning şarj kablosu Renk uyumlu 1,5 m USB-C - USB-C örgülü şarj kablosu



Son olarak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleriyle birlikte iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin 12 Eylül Salı günü tanıtılması bekleniyor. Apple’ın tanıtımdan sonra cihazları 22 Eylül tarihinde piyasaya süreceği söyleniyor.