Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 24,55 arttı, aylık yüzde 1,52 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,79 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,01 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,70 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 24,37 arttı, aylık yüzde 0,03 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,03 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,37 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,53 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,51 arttı.