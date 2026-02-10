Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.