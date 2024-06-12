Fuarda sektördeki yenilikçi çözümlerini ve üstün kalitesini sergileme fırsatı bulan İnoksan, ziyaretçilerine yeni ürünlerini ve teknolojilerini tanıttı. Özellikle sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında geliştirdiği yenilikçi çözümler, katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Fuar boyunca İnoksan standı, sektör profesyonelleri, otel ve restoran yöneticileri ile yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

“Bölgedeki mevcut ve potansiyel müşterilerimizle güçlü bağlantılar kurma fırsatı bulduk.”

İnoksan’ın sektördeki liderliğini pekiştiren ve global pazar ağını genişleten bu tür etkinliklere katılmaya devam edeceklerini ifade eden İnoksan Genel Müdürü Esra Batkın, "The Hotel Show Dubai, sektörümüzün en önemli etkinliklerinden biri ve burada yer almaya önem veriyoruz. Bu fuar, en yeni ürünlerimizi tanıtarak müşteri ilişkilerimizi güçlendirmek ve yeni iş fırsatları yaratmak adına verimli bir imkan sunuyor. Yüksek kaliteli mutfak ekipmanlarımız ve profesyonel hizmetlerimizle, bölgedeki mevcut ve potansiyel müşterilerimizle güçlü bağlantılar kurma fırsatı bulduk. Ayrıca, TC Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliği’nden Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Ali Avcı'yı standımızda ağırlamak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. The Hotel Show Dubai'deki başarılı katılımımız, markamızın uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.