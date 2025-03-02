Londra'da Avrupalı ve Kanadalı liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Starmer, "İngiltere, Fransa ve diğer ülkeler, çatışmayı durdurmaya yönelik bir plan üzerinde Ukrayna ile birlikte çalışacak. Daha sonra bu planı ABD ile değerlendirip birlikte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya 1,6 Milyar Poundluk Yeni Destek

Starmer, İngiltere'nin Ukrayna ile 2,2 milyar poundluk bir finansal destek anlaşması imzaladığını hatırlatarak, "Bugün ise Ukrayna'nın 1,6 milyar poundluk İngiliz ihracat finansmanı sayesinde 5 binden fazla hava savunma füzesi satın almasına imkan sağlayan yeni bir anlaşmayı duyuruyorum" dedi.

Rusya'ya Ekonomik Baskı Artacak

Zirvede alınan kararları açıklayan Starmer, Ukrayna'yı güçlendirmek için askeri yardımların süreceğini ve Rusya'ya ekonomik baskının artırılacağını belirtti. Kalıcı bir barışın Ukrayna'nın egemenliği ve güvenliğini garanti altına alması gerektiğine vurgu yapan Starmer, Ukrayna'nın barış görüşmelerinde aktif rol alması gerektiğini ifade etti.

Gönüllüler Koalisyonu Kuruluyor

Starmer, Ukrayna'da varılacak bir anlaşmayı savunmak ve barışı garanti altına almak amacıyla bir "gönüllüler koalisyonu" oluşturulacağını duyurdu. "Her ulus katılmayı uygun bulmayabilir, ancak bu hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez. Bunun yerine gönüllüler derhal planlamaları yoğunlaştıracak" diyen Starmer, İngiltere'nin sahada asker ve havada uçak desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin Desteği Temel Unsur

Planın ABD desteğine dayanacağını vurgulayan Starmer, bu nedenle ABD eski Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirtti. Ayrıca Kanada'nın da geleneksel olarak Ukrayna'ya destek konusunda önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Rusya'nın Barış Planındaki Yeri

Starmer, barış planında Rusya'nın da yer alması gerektiğini ancak güvenlik garantilerinin Rusya tarafından dikte edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Tüm katılımcı ülkelerin Ukrayna'da sürdürülebilir bir barışa acilen ihtiyaç duyduğunu ifade eden Starmer, "Şimdi konuşma değil eylem zamanı" diyerek liderleri harekete geçmeye çağırdı.

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