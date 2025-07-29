Raporda, küresel büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 3, gelecek yıl için ise yüzde 3,1 olarak güncellenirken; büyüme tahminlerindeki artışın daha güçlü talep, finansal koşullardaki iyileşme ve bazı büyük ekonomilerdeki mali genişlemeyle ilişkili olduğu vurgulandı.

IMF ayrıca ABD, Çin, Hindistan ve bazı Avrupa ülkelerinin büyüme tahminlerinde de yukarı yönlü revizyona gitti. Raporda, küresel ekonomik görünümde risklerin devam ettiği, jeopolitik gerilimler, yüksek borçlanma maliyetleri ve ticaret belirsizliklerinin dikkatle izlenmesi gerektiği uyarısı yapıldı.