Vatandaşların bulduğu yavru tikiler koruma altında

Iğdır Merkez Erhacı köyünde vatandaşlar tarafından bulunan iki yavru tilki, ekiplere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Merkez Erhacı köyünde iki yavru tilki, köy içindeki evlere girerek mahsur kaldı. Yavru tilkileri kurtaramayan köylüler, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler köye giderek yavru tilkileri kurtardı. Ekipler tarafından teslim alınan yavru tilkiler daha sonra tekrar doğal ortamlarına bırakılacak.