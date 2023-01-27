İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması Iğdır’da kınandı

Iğdır’da bir araya gelen vatandaşlar, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıyı kınadı.

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıya bir tepki de Iğdır’dan geldi. Bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Iğdır Belediye meydanına ‘İsveç şaşırma sabrımızı taşırma, Kur’an’a uzanan eller kırılsın, Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail’ sloganları atarak yürüdü. Belediye meydanında bir araya gelen vatandaşlar Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıyı kınadı.

Topluluk adına açıklama yapan Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Zeki Tümay, “Batının çirkin yüzünü bir kez daha gördük onların o malum çirkeflikleri hep vardı zaten Onların kini ve nefreti sadece Müslüman halkına değil bizatihi İslam dininin kendisine ve de kutsallarınadır. En son gelinen şu noktada şunu anladık ki onlardan ne biz Müslümanlara ne de kutsallarımıza fayda gelmez onlara ne kadar dostluk kucağı açsak da, müsamaha göstersek de ve de dirsek temasında olsak da fayda etmeyeceği gibi kendimizi hem aldatmış hem de avutmuş oluruz. İslam bir barış dini olmasına rağmen batılılar Müslümanları hep barbarlıkla suçlaya gelmişlerdir. Onlar şunu anlamak istemiyorlar Bakara Suresi Ayet 269’da yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır; Dinde zorlama yoktur. En büyük demokrasi budur işte hiçbir gayrimüslime dinimiz zorla Müslüman olacaksın dememiştir. Bu kadar hoşgörülü bir dinin öğretilerinin yazılı olduğu kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i devlet koruması altında bir mevzuda yaktırıyorlar. Adına da düşünce özgürlüğü diyorlar onlar ilime kapalı iken kilisenin yönetimi altındaki engizisyon mahkemelerinde sırf dünya dönüyor dediği için nice Galileleri idama mahkum ederken yüce İslam dininin o nurani atmosferinde yetişen nice ilim insanları ilmi çalışmalara ışık tutmuş ve kapı aralamışlardır. İslam uleması, insanlığın refah seviyelerini yükseltecek yığınla ilmi çalışmalar yaparak, tıp, astronomi, fizik, kimya, matematik, felsefe ve mimari alanlarda nice buluşların altına imza atarak ilme çığır açtılar. Batılılar ise o açılan çığırlardan ilerleyerek kitle imha silahları ürettiler, insanlığın kimyasını bozdular, dünyanın ahengini değiştirdiler ve aynı zamanda da üstelik hep yüze çıkıp kendilerini barışçı ve modern milletler olarak dünya kamuoyuna lanse ettiler” dedi.

konuşan Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Dini alimlerinden Veli Beder ise, "İncil olsun, Tevrat olsun Kur’an-ı Kerim olsun, 124 bin peygamber olsun, hepsi bizlerin kutsal inancıdır. Kutsal imanımızın bir parçasıdır. Kur’an-ı Kerim dünyada yaşayan bütün insanların kutsal kitabı ve kutsal kanunudur. Onu yakan bir köpek, ona destek olan bir köpek şeytanın yaptıkları ne kafirlere ne de Müslümanlara mal olabilir. Rabbim sizleri imandan ayırmasın" dedi.

Kalabalık daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı.