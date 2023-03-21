Iğdır’da ruhsatsız silah operasyonu

Iğdır’da çeşitli adreslere yapılan ruhsatsız silah operasyonlarında 16 silah ele geçirildi, 1 kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ruhsatsız silahlara yönelik Iğdır’da düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 16 farklı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 1 kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 13 tabanca ile bu silahlara ait 72 tabanca şarjörü, 30 kalaşnikof, 145 tabanca, 2 bin 925 av tüfeği ve 1340 ses fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 16 kişi hakkında işlem başlatıldı, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.