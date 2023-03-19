Iğdır’da öğrencilere “Kuraklık ve Suyun Kullanımı“ semineri

Iğdır’da il Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere “Kuraklık ve Suyun Kullanımı “ semineri verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il müdürlükleri tarafından her ay yapılan koordinasyon toplantısında alınan karar üzerine öğrencilere “Kuraklık ve Suyun Kullanımı “ konulu seminer düzenlenmesi kararı alındı. Alınan karar sonrası Iğdır il Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü personeli Kurtuluş İlkokulu öğrencilerine “Kuraklık ve Suyun Kullanımı “ konulu semineri düzenledi. Seminerde Öğrencilere iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için su kıtlığı, taşkın veya kuraklık gibi temel sorunların bertaraf edilmesinde suyun ve su kaynaklarının yönetimi, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı, sulama altyapısının geliştirilmesinin yanında etkin su kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının sulamada kullanımı, bilişim ve uzaktan algılama ile suyu izleme, toprak ve çevre koruma konularında öğrencilere sunum ve bilgilendirme yapıldı. Seminerlerin belirli aralıklar ile süreceği öğrenildi.